Гелена Топилина приняла участие в церемонии награждения воспитанниц Можайской ВК

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Гелена Топилина приняла участие в церемонии награждения воспитанниц Можайской воспитательной колонии по итогам юбилейной 15-й Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Московской области.

Мероприятие проводится при поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». По его итогам подмосковная колония была признана победителем в общем комплексном зачете. В соревнованиях участвовали 36 воспитанниц учреждения.

После торжественной церемонии воспитанницы колонии смогли пообщаться с известной спортсменкой и задать ей интересующие вопросы. Встреча продолжилась спортивным мастер-классом. В завершение все желающие сфотографировались со спортсменкой и взяли автографы.