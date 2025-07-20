Генерал Попов рассказал, кто и откуда запускают летящие на Москву дроны

БПЛА, которые атаковали Москву в ночное и утреннее время 20 июля, скорее всего, были запущены с территорий, расположенных рядом с границей России, а не с территории Украины. Такое предположение в интервью изданию «Аргументы и Факты» высказал Владимир Попов, заслуженный военный лётчик, имеющий звание генерал-майора.

Генерал пояснил, что сами беспилотные летательные аппараты могли быть заранее переправлены на территорию России через третьи государства. А человек, который управлял дроном, мог проникнуть в страну задолго до этого, легально проживать здесь, а затем, получив приказ, осуществить запуск.

«Маловероятно, что их запускали с территории Украины, там таких дальнобойных средств почти нет. Думаю, все было осуществлено с внутренних районов, с приграничных территорий», — сообщил Попов.

Затем их собирали, складировали и готовили специалистов для работы с оборудованием.

По мнению Попова, максимальная дистанция, на которую могут улететь такие дроны, составляет примерно от 150 до 300 километров. Преодолеть большее расстояние им не позволяют навигационные погрешности и технические ограничения.

В ночь с 19 на 20 июля силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников ВСУ. Обнаружены и ликвидированы 93 украинских БПЛА самолетного типа, передает RT. Над Московской областью уничтожено 19 дронов.

Ранее житель Зеленограда показал, что стало с его квартирой после атаки дрона.