Более 30 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили «Весеннюю перезагрузку» в парках

Более 30 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Весенняя перезагрузка», которое прошло в минувшую субботу в 91 парке региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей ждали интерактивные экоплощадки, концертные программы и творческие мастер-классы, а также велозаезды и соревнования по спортивному ориентированию. Так, например, в парке «Сестрорецкий» в Клину открыли мотосезон и провели концертную программу от «Клин рок сити», подготовили зону открытого микрофона, провели мастер-класс по зумбе, в Раменском городском парке — провели выставку техники МЧС и ЖКХ, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и не только. В парке им. В. Талалихина в Подольске состоялось праздничное шествие трудовых коллективов, смотр коммунальной техники и другие активности.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.