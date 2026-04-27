«Была напугана»: стало известно о страхах Кейт Миддлтон в отношениях с принцем Уильямом

История любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которая сегодня кажется сказкой, началась далеко не так гладко, как могло бы показаться, пишет RadarOnline.

Кейт и Уильям познакомились еще в 2001 году будучи студентами престижного Сент-Эндрюсского университета. Сначала их связывала дружба, затем они стали делить квартиру, и только спустя некоторое время между ними вспыхнули романтические чувства. Однако путь к королевскому браку был усеян не только розами, но и серьезными испытаниями, главным из которых стала публичность.

Как рассказал королевский биограф Рассел Майерс, Кейт, которая никогда не стремилась к славе, была буквально напугана резким всплеском интереса журналистов, как только ее имя стало связывать с наследником престола. Девушка боялась, что ее жизнь перестанет принадлежать ей, а каждое ее движение будет обсуждаться в прессе.

Уильям, выросший в лучах софитов, прекрасно понимал ее страхи и пытался объяснить принципы работы медиа, а также приглашал ее в королевские резиденции, чтобы создать максимально комфортную обстановку и помочь освоиться в новой роли.

Принц искренне переживал, сможет ли его избранница адаптироваться к его образу жизни, где личного пространства практически не существует. Он старался минимизировать давление на Кейт, поддерживал ее и верил, что у них все получится. И, как показало время, он был абсолютно прав.

Сегодня Кейт Миддлтон — уверенная в себе герцогиня Кембриджская, которая вместе с мужем воспитывает троих детей.

