Генетики МОНИКИ благодаря диагнозу ребенка выявили наследственное заболевание у его матери

Специалисты медико-генетического центра МОНИКИ благодаря диагнозу ребенка выявили наследственное заболевание у его матери. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась семья с ребенком, у которого ранее заподозрили нейрофиброматоз — наследственное генетическое заболевание, при котором в коже, мягких тканях и органах образуются опухоли. Часто они доброкачественные, но могут влиять на работу других органов.

Врачи провели обследование родителей ребенка и выяснили, что у матери есть образование в области виска. Опухоль появилась, когда женщине было десять лет, и с возрастом увеличивалась.

Жительницу с ребенком направили на генетическую диагностику. У маленького пациента заболевание пока никак не проявляется, он будет находиться на наблюдении по месту жительства. Женщине рекомендовали обследоваться, чтобы назначить курс симптоматического лечения и при необходимости операцию.