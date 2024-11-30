Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах СП

Генеральная прокуратура ФРГ проинформировала об серьезных подвижках в деле расследовании подрывов российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». На это, как сообщает ТАСС , указал генпрокурор страны Йенс Роммель.

По его словам, следствие установило личности двух подозреваемых в совершении данного преступления.

«Да, мы продвигаемся в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых», — заявил Роммель.

Генпрокурор ФРГ также добавил, у следствия есть все основания полагать, что это не последние фигуранты дела о подрывах СП. Сейчас устанавливается мотив преступления.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что РФ не использовала газ и «Северный поток — 2» как оружие.