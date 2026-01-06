«Гену отстояли». Суд запретил предпринимателю использовать изображение знаменитого крокодила

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск киностудии «Союзмультфильм» и наложил запрет на использование изображения крокодила Гены предпринимателем Мераби Шаташвили. Решение было вынесено в полную пользу правообладателя. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

Поводом для разбирательства стала деятельность ответчика, который размещал образ известного мультипликационного персонажа в своем интернет-магазине, специализирующемся на продаже карнавальных костюмов и аксессуаров. Представители студии «Союзмультфильм» указали в иске, что Шаташвили не получал разрешения и не обладал какими-либо правами на эксплуатацию этого охраняемого авторским законом образа. Суд признал эти доводы обоснованными и законными.

Для предпринимателя это уже не первый опыт судебных споров, связанных с мультперсонажами. Годом ранее, в 2023 году, с иском к нему обратилась компания «Смешарики», обвинившая его в незаконном использовании образов Кроша, Нюши, Пина и Кар-Карыча. Однако в том деле правосудие заняло противоположную позицию: требования о запрете и компенсации были отклонены, и Шаташвили выиграл процесс.

Данное решение подчеркивает последовательную правоприменительную практику по защите интеллектуальной собственности в России, особенно в отношении таких широко известных и коммерчески значимых культурных символов, как герои советской и российской анимации.

Ранее сообщалось о том, что «Союзмультфильм» подтвердил появление Путина в новой серии «Простоквашино».