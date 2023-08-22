Гепатолог заявил, что для лечения гепатита C есть множество аналогов

Как сообщает RT , Росздравнадзор получил уведомление о прекращении поставок препарата от гепатита С «Зепатира».

В связи с этим, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов отметил, что существует множество аналогичных препаратов, которые можно использовать для лечения данного заболевания.

Специалист также напомнил, что на сегодняшний день доступны поставки лекарств из дружественных стран, включая Индию.

Лечение гепатита С обычно длится от трех до шести месяцев, в зависимости от степени поражения печени. Поэтому, для пациентов с этим заболеванием, непрерывная доступность и качество лекарств очень важны. Однако многие покупают их с запасом на определенный период.

Известие о прекращении поставок «Зепатира» подчеркивает важность поиска альтернативных решений и обеспечения пациентов эффективными препаратами.