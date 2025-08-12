Герман Стерлигов открыто признал, что его считают дебилом
Российский предприниматель Герман Стерлигов, известный своим скандальным проектом рынка рабынь и торговлей эксклюзивным сыром, сообщил, что общественность считает его слабоумным. О своей репутации бизнесмен написал в своем телеграм-канале.
Стерлигов отметил, что в прошлом, когда он жил в городе, его амбиции простирались до президентского кресла и несметных богатств — он мечтал о «миллиардах и триллионах».
Сегодня же его интересы сместились в сторону более прозаичных вещей: приобретение нескольких «профессиональных пней» для обработки мяса, поиск подходящих православных жен для своих сыновей, возведение ограды вокруг поместья и стремление к спасению души.
«Поэтому теперь меня все дебилы держат за дебила. И это хорошо», — заключил Стерлигов, выразив свое отношение к сложившемуся мнению о себе.
