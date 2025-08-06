Военкор Стешин раскритиковал идеи Стерлигова о невольничьем рынке

Военный корреспондент Дмитрий Стешин выразил мнение в своем телеграм-канале, что необходимо донести до бизнесмена Германа Стерлигова, позиционирующего себя как христианина, границы допустимого поведения. Поводом для такой реакции стал анонс Стерлигова об открытии «невольничьего рынка с русскими рабами и рабынями».

Стешин считает, что для осознания неприемлемости подобных инициатив, на открытие рынка следует пригласить представителей «Русской общины». При этом журналист выразил сомнение в возможности повлиять на убеждения эпатажного предпринимателя.

«Стоит ему хотя бы объяснить, где находятся рамки. Хотя это бесполезно, его жгли два раза, а он так ничего и не понял», — заключил Стешин, намекая на предыдущие инциденты, не повлиявшие на поведение Стерлигова.

Стерлигов в своей публикации утверждал, что «невольничий рынок» станет радикальным решением проблемы с кадрами, завершив пост лозунгом «Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!».