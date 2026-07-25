Герои фронта: семьям погибших в Кирове выплатят по ₽5 млн

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об увековечении памяти сотрудников предприятия, погибших во время ракетного удара. Глава региона назвал их героями трудового фронта. Об этом пишет ТАСС .

Награды за мужество на рабочем месте

Сотрудников предприятия в Кирове, погибших в результате ракетного удара, посмертно представили к государственным наградам. Соответствующее решение принял глава Кировской области Александр Соколов, проинформировав об этом в социальной сети «Макс».

Почтение памяти погибших работников

Руководитель региона публично выразил соболезнования и подчеркнул исключительную самоотверженность погибших специалистов. Александр Соколов официально назвав их настоящими героями трудового фронта, выполнявшими свой долг до последнего момента.