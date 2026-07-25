Герои фронта: семьям погибших в Кирове выплатят по ₽5 млн
ТАСС: погибших при атаке на предприятие в Кирове представили к госнаградам
Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об увековечении памяти сотрудников предприятия, погибших во время ракетного удара. Глава региона назвал их героями трудового фронта. Об этом пишет ТАСС.
Награды за мужество на рабочем месте
Сотрудников предприятия в Кирове, погибших в результате ракетного удара, посмертно представили к государственным наградам. Соответствующее решение принял глава Кировской области Александр Соколов, проинформировав об этом в социальной сети «Макс».
Почтение памяти погибших работников
Руководитель региона публично выразил соболезнования и подчеркнул исключительную самоотверженность погибших специалистов. Александр Соколов официально назвав их настоящими героями трудового фронта, выполнявшими свой долг до последнего момента.