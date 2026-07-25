Отпуск подорожает: Черногория готовится закрыть безвизовый въезд

Введение визового режима с Черногорией не нанесет критического удара по российскому турпотоку, который уже существенно снизился из-за отсутствия прямых рейсов. По оценкам АТОР, при жестких требованиях туристам станет проще оформлять шенген и выбирать Грецию или Испанию, пишет НСН.

Возможный визовый режим и текущие правила

Правительство Черногории рассматривает вариант введения визовых ограничений для граждан России и Белоруссии с 1 октября 2026 года в рамках подготовки к вступлению в Евросоюз, намеченному на 2028 год. В настоящее время для россиян сохраняется безвизовый порядок въезда и транзита на срок до 30 дней, который действует до 31 октября текущего года при наличии действительного загранпаспорта.

Оценка экспертов и альтернативные направления

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян отметил, что после отмены прямого авиасообщения турпоток в Черногорию упал до минимума, сместив страну из первой пятерки лидеров летнего отдыха далеко за пределы топ-10. В случае запуска упрощенной национальной визы по аналогии с кипрским опытом падение спроса окажется незначительным. Однако введение сложных шенгенских процедур заставит многих путешественников отдавать предпочтение странам ЕС, таким как Греция или Испания. При этом эксперт увековечил уверенность, что страна сохранит небольшую категорию лояльных российских туристов.