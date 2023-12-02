Герой клипа на песню группы «Грибы» погиб в зоне спецоперации

Наверняка многие хотя бы раз слышали об этой музыкальной группе. Однако, мало кто знал о том, что коллектив был создан еще в 2016-м году в украинской столице. А всего лишь через год он и вовсе прекратил существовать.

Сейчас же сообщается, что из жизни ушел один из героев клипа на популярную песню «Тает лед», у которой на одной только платформе почти 270 млн просмотров и более 130 тысяч комментариев.

Как пишет KP.RU, Денис Степанов служил в российских войсках в звании помощника гранатометчика стрелкового отделения. Сообщается, что он умер в ходе проведения специальной военной операции. О гибели бойца рассказал Владимир Уйба – он является главой Республики Коми.

Губернатор опубликовал эту новость на странице в соцсетях. Там же он выразил свои искренние соболезнования близким людям Дениса Степанова.