Герой России Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами, посадившими A320 в поле

Утром, 12 сентября, самолет этой компании, следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области из-за технической неисправности. На борту находились 161 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа.

«Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное – все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем», – написал Юсупов в соцсетях.

Причиной экстренной посадки стали неисправности в гидравлике. Губернатор Омской области Виталий Хоценко также сообщил, что в самолете отказала гидросистема.

Следственный комитет РФ возбудил по факту инцидента уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

15 августа 2019 года авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» также совершил экстренную посадку под Жуковским в кукурузном поле. Самолет выполнял рейс из Москвы в Симферополь. Через несколько секунд после вылета из столичного аэропорта борт столкнулся со стаей чаек, из-за чего оба двигателя воздушного судна были повреждены и частично прекратили работать.

В самолете находилось 233 человека, семь из которых – члены экипажа. Все люди выжили, но некоторые получили травмы. Президент РФ Владимир Путин наградил командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев России, а бортпроводников – Орденами Мужества.