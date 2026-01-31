Герой России Иван Клещерев присоединился к масштабному снежному субботнику в Балашихе

Ассоциация ветеранов специальной военной операции в городском округе Балашиха и участники движения «Молодая Гвардия» приняли участие в уборке снега.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, Герой Росси Иван Клещерев и активисты расчистили входную группу, а также прилегающую дворовую территорию, обеспечив безопасный и комфортный доступ для посетителей.

Масштабный субботник проходит 31 января в Балашихе на 70 площадках. Более 3 тысяч человек объединились, чтобы оперативно привести в порядок общественные пространства, дворовые территории и пешеходные зоны для повышения безопасности и комфорта городской среды. Всех желающих принять участие в уборке снега представители управляющих компаний обеспечивают необходимым инвентарем – лопатами, скребками и другим оборудованием.

В Балашихе непрерывно ведутся работы по устранению последствий мощного снегопада. Для расчистки задействовано свыше 140 единиц спецтехники, более 1140 специалистов, а также волонтеры. Работы проводятся на дорогах, во дворах и возле социально значимых объектов.