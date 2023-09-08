Герой России рассказал, как его бригада пробила оборону украинцев

Как рассказало Минобороны РФ, бригада полковника во время освобождения поселения выполнила скрытый маневр и сумела зайти в тыл противника. Военнослужащие под командованием Наймушина навязали бой оборонительным войскам противника. Это позволило российской армии взять членов ВСУ в окружение. За подвиг полковник получил «звезду» Героя России.

Сам Наймушин рассказал о подвиге подробнее. По его словам, российские войска обошли опорные пункты украинцев и зашли между ними с той стороны, где противник их совсем не ждал. Затем бригада полковника заняла рубеж и закрепилась на позиции. Он также подчеркнул, что звание Героя России – это награда всей бригады, а не его личная заслуга.