Герой России Тимур Дудкин встретился с активистами «Движения Первых» в городском округе Котельники
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Котельники]
В городском округе Котельники прошла встреча, наполненная теплотой и искренностью, с Героем России Тимуром Юрьевичем Дудкиным — многодетным отцом и настоящим патроиотом.
Особую значимость событию придает то, что он является отцом одной из активисток «Движения Первых», ученицы школы № 2.
Ученики школы № 2 подготовили для Тимура Юрьевича и военнослужащих СВО трогательный и запоминающийся подарок: они сочинили и прочитали стихи, посвященные героизму и мужеству.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Котельники]
В рамках мероприятия ребята преподнесли Герою России икону святого Трифона, покровителя семьи, а также передали личные письма и подарки для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
Особой заботой проявились ребята, изготовившие браслеты для выживания, которые могут оказаться полезными в полевых условиях.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Котельники]
Тимур Юрьевич выразил искреннюю благодарность юным патриотам за их инициативу и поддержку.
«Ребята, покоряйте новые высоты в обучении и выбирайте правильные жизненные позиции. Берегите себя и своих близких! Наша Победа — это общее дело!», — сказал Герой России.