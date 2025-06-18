Герой России Тимур Дудкин встретился с активистами «Движения Первых» в городском округе Котельники

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

В городском округе Котельники прошла встреча, наполненная теплотой и искренностью, с Героем России Тимуром Юрьевичем Дудкиным — многодетным отцом и настоящим патроиотом.

Особую значимость событию придает то, что он является отцом одной из активисток «Движения Первых», ученицы школы № 2.

Ученики школы № 2 подготовили для Тимура Юрьевича и военнослужащих СВО трогательный и запоминающийся подарок: они сочинили и прочитали стихи, посвященные героизму и мужеству.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

В рамках мероприятия ребята преподнесли Герою России икону святого Трифона, покровителя семьи, а также передали личные письма и подарки для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Особой заботой проявились ребята, изготовившие браслеты для выживания, которые могут оказаться полезными в полевых условиях.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

Тимур Юрьевич выразил искреннюю благодарность юным патриотам за их инициативу и поддержку.