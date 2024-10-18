Герой СВО рассказал можайским юнармейцам о реабилитации после тяжелого ранения

Леонид Соболев участвовал в трех военных конфликтах, в том числе специальной военной операции. В апреле 2022 года в ходе выполнения боевого задания в зоне СВО военнослужащий получил тяжелое ранение. За проявленный героизм Леонид был награжден орденом Мужества.

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». Его организовал Можайский молодежный центр при поддержке Комитета Семей Воинов Отечества Можайского городского округа. На встрече с юнармейцами Леонид рассказал, что побудило его стать на защиту Родины и морально не сдаваться после ранения. Герой СВО воспитывает двух дочерей. Поддержка семьи и близких стала главным стимулом для того, чтобы справиться с трудностями и наладить быт.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Сейчас Леонид активно занимается спортом. Он признался, что иногда приходится преодолевать километры через боль. С особым волнением вспомнил о боевых заданиях. Участник СВО рассказал также о том, как важно военнослужащим ощущать поддержку соотечественников. С трепетом военные читают письма, которые им пишут школьники и студенты.

Ветеран боевых действий доставляет гуманитарную помощь в госпитали для раненых военнослужащих. Он не оставляет матерей и вдов погибших защитников Отечества наедине с их горем. Леонид никогда не отказывается прийти на патриотические встречи с молодежью, потому что хочет объяснить ребятам важность правильного выбора жизненного пути.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«В будущем поступайте так, как советует ваше сердце. У нас много профессий, в нашей великой стране, которые сейчас актуальны. Идите туда, где вы будете полезны. Есть такая фраза «Хочешь быть сильным — иди и помоги слабым!» Помогайте тем, кто нуждается в помощи. Становитесь учителями, докторами, водителями, трактористами — это рабочие актуальные профессии. Главное — сделайте мир лучше. Идите туда, куда душа зовет», — дал совет ребятам Леонид Соболев.

Леонид Соболев стал для юнармейцев примером того, каким должен быть настоящий мужчина и современный патриот.