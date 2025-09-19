Героя России похоронили через 15 месяцев после подвига в зоне СВО

В Башкирии состоялась траурная церемония прощания с Героем России Ильдаром Суфияровым, тело которого было обнаружено в зоне специальной военной операции (СВО) спустя 15 месяцев после его гибели. Кадры с похорон были опубликованы в телеграм-канале Mash Batash.

Останки старшего лейтенанта Суфиярова нашли в сентябре. Подвиг офицера был совершен 15 месяцев назад — в ходе боестолкновения он подорвал себя и троих украинских боевиков, не желая сдаваться в плен.

Церемония прощания собрала сотни человек. С героем пришел проститься глава Республики Башкирия Радий Хабиров.

Осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Суфиярову звания Героя России посмертно. Ходатайство о награждении было направлено в Кремль руководством республики.

Ранее сообщалась, что жительница подмосковного Звенигорода три года кормит бойцов спецоперации домашней едой.