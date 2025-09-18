Жена героя-танкиста из Подмосковья три года делает соленья для бойцов СВО

Пока муж Александр — сержант танковых войск третий год выполняет боевые задачи в зоне СВО, жительница Звенигорода Екатерина ведет свой собственный фронт работы — кулинарный. Она рассказала REGIONS, что именно готовит для военных и как держится в ожидании своего героя.

Ежемесячно жительница подмосковного округа лично отвозит в Белгородскую область машину, забитую домашними закрутками, пирогами, соленьями и вареньем, которые затем распределяются среди сослуживцев мужа. Эта миссия длится уже три года, став для семьи делом чести и формой прямой поддержки бойцов.

Сама Екатерина при этом профессиональный художник, который теперь работает в курьерской службе, а в свободное время продает свои картины, чтобы содержать двоих детей — студента колледжа Матвея и пятиклассницу Варвару. Все мужские обязанности, включая ремонт и работу на собственной земле, она взяла на себя. Овощи и фрукты для солений выращивает вместе с мамой Людмилой Анатольевной, а недавно к ним присоединилась сестра Елена, в прошлом — контрактница и оператор гусеничного минного заградителя. Большая семья очень разнообразная и творческая, готовая стараться на благо участников спецоперации.

«Мы, женщины, все герои. Каждая из нас за свою жизнь проходит множество испытаний. И каждой есть чем гордиться! Хотя бы за то, что не сломалась и не опустила руки. Мою опору призвали. Каждый месяц я езжу к мужу в Белгородскую область и отвожу продукты. Хватает ли мне сил? Иногда ночью плачу в подушку, чтобы дети не видели моих слез и знали, что мама у них — сильный человек», — призналась Екатерина.

По мнению собеседницы, женский героизм складывается из таких ежедневных, но невероятно трудных дел. Она призвала остальных делать больше добрых дел в мире, где, по ее словам, все уравновешенно и не остается незамеченным.

Отметим, что Екатерина стала участницей конкурса «Женщина-герой», который организуют в регионе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья.

