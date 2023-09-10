Герострат бы позавидовал: На Арбате мужчина залез на скульптуру «Принцесса Турандот» и сломал ее

Инцидент произошел накануне поздно вечером в субботу, 9 сентября. Разгоряченный алкоголем 23-летний Виктор Руссо забрался на скульптурную композицию с хохотом. Однако не удержался и полетел вниз, прихватив с собой и саму «Принцессу Турандот».

При падении мужчина отделался сломанной пяткой. Сейчас он в больнице и ждет визита в палату полицейских, у которых к нему теперь масса вопросов. Решается вопрос о возбуждении дела о хулиганстве.

Фонтан-памятник на Арбате в Москве «Принцесса Турандот» установили в 1997 году у здания театра имени Вахтангова к 75-летию первой постановки там одноименной пьесы.