В целом, Украина все еще находится под финансовым крылом Евросоюза.

Как сообщает RT, страны Евросоюза продолжают оказывать финансовую поддержку Украине, и за последние полтора года они выделили ей огромную сумму, достигающую $20 миллиардов. Информацией об этом поделился в своих социальных сетях Даниил Гетманцев, являясь депутатом Верховной Рады.

Важно отметить, что Еврокомиссия, являющаяся исполнительным органом Европейского союза, продолжает активно поддерживать Украину. В этом году они отправили Украине шестой транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 миллиарда.

Кроме того, Еврокомиссия также приняла решение выделить €2 миллиона Латинской Америке на развитие демократии и борьбу с дезинформацией.