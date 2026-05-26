В Минпросвещения напомнили, кому положено бесплатное горячее питание в школах

В российских школах право на получение бесплатного горячего питания имеют учащиеся 1–4 классов, дети из многодетных семей, несовершеннолетние из семей участников специальной военной операции, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения России, директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся на базе ФГАНУ «ФИЦТО» Валентина Иванова.

«Бесплатное горячее питание для учащихся первых-четвертых классов предоставляется в соответствии с поручением президента России», — пояснила Иванова.

Она уточнила, что обеспечение питанием в начальной школе осуществляется за счет средств федеральных субсидий, а также с привлечением региональных и муниципальных бюджетов.

«Также бесплатное питание предоставляется льготным категориям обучающихся. К ним относятся дети из многодетных семей, дети, требующие индивидуального подхода к организации питания, а также дети с ОВЗ по различным нозологическим группам», — отметила эксперт.

Кроме того, как подчеркнула Иванова, повышенное внимание уделяется организации питания детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции.

Представитель ведомства добавила, что школьные рационы в обязательном порядке должны соответствовать санитарным нормам и правилам (СанПиН) по показателям калорийности, весу горячего завтрака и обеда, чтобы полностью обеспечивать детский организм необходимыми питательными веществами.

Ранее сообщалось о том, что в российских школах хотят ввести единый стандарт питания.