Стало известно, какая справка может увеличить размер пенсии

Для того чтобы понять, есть ли возможность получать более высокую пенсию, гражданам РФ необходимо сверить корректность отражения своего трудового стажа. Сделать это можно через заказ документа под названием «Справка о состоянии индивидуального лицевого счета». Об этом в беседе с РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Чтобы проверить, все ли периоды работы учтены при начислении пенсии, нужно заказать справку о пенсионных правах в Социальном фонде России — через „Госуслуги“ или лично в отделении», — пояснила Иванова-Швец.

Если в выписке, полученной от СФР, не хватает каких-либо данных, потребуется запросить соответствующую справку непосредственно у бывшего работодателя, добавила эксперт. Если предприятие прекратило свое существование, необходимо направить запрос в архивное учреждение.

«Однако многие предприятия в 90-е годы вели учет небрежно и не сдавали свои документы по кадровому учету в архив. В этом случае подтвердить стаж поможет суд», — предупредила Людмила Иванова-Швец.

Эксперт уточнила, что в рамках судебного разбирательства в качестве доказательств допустимо использовать любые косвенные данные. В их число входят расчетные листки по зарплате, ведомости, пропуска на работу, ведомственные награды, а также свидетельские показания бывших коллег. Иванова-Швец обратила внимание, что данные рекомендации особенно значимы для людей, трудившихся в 1990-е годы, поскольку тот период отличался высокой нестабильностью занятости населения.

