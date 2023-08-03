Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре с 3 августа

Как сообщает портал «Дни.ру» , в ближайшие пять дней стоит быть осторожнее, находясь на улице.

Последний месяц лета решил порадовать теплыми температурами. Однако август слегка переборщил с градусами по Цельсию. Так ожидается, что особо сильная жара продлится с 3 по 7 число.

Самое время выходить на пляжи и загорать. Но важно соблюдать все правила безопасности, находясь на открытом солнце, а именно – носить головные уборы, пить как можно больше чистой воды и стараться избегать перегревов.

Сотрудники МЧС России настоятельно просят как жителей, так и гостей региона придерживаться приведенных выше рекомендаций, дабы не навредить своему здоровью, а продолжить наслаждаться постепенно уходящими летними днями.