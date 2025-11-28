Гидрометцентр предупредил о дождях в конце недели в Московском регионе

Жителей Москвы и Подмосковья в пятницу, 28 ноября, ожидает пасмурная погода с кратковременными прояснениями и небольшими осадками — такой прогноз представили специалисты Гидрометцентра.

По данным синоптиков, утром в регионе возможны слабые осадки, преимущественно в виде дождя. В течение дня облачность сохранится, но временами небо будет проясняться.

В столице дневная температура составит от +3 до +5 градусов. К ночи в городе ожидается легкий минус — около –1 градуса.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +1…+6 градусов, а ночью похолодает до –3.

Будет дуть западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление, по прогнозу, удержится на уровне 750–751 миллиметр ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе появится устойчивый снег в декабре.