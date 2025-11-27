Московский регион ждет декабрь без зимы: синоптики разводят руками после вопроса о снеге

По словам синоптика, назвать ориентировочные сроки формирования снежного слоя пока невозможно. В ближайшие дни снегопады не ожидаются, и в начале декабря ситуация не изменится. Позднякова предполагает, что город может остаться без стабильного покрытия вплоть до новогодних праздников. Специалист допускает, что снег не установится даже до конца декабря.

В начале месяца прогнозируется сухая погода без осадков. По предварительным оценкам, вероятность заметных снегопадов появится не ранее середины декабря, около 12–13 чисел. При этом объем выпавшего снега и длительность его сохранения остаются неопределенными, поскольку устойчивые отрицательные температуры в столице пока не прогнозируются.

