Гидрометцентр спрогнозировал первые дожди в Сочи

По прогнозам метеорологов, небольшие дожди ожидаются не раньше сентября, а ливень прогнозируется 4 числа. Об этом пишет агентство «РИА Новости» .

Штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью действует до 24 августа на территории Кубани, за исключением Сочи. Сухая погода и жаркие температуры создают опасность возникновения лесных пожаров.

Река Сочи сильно обмелела, а Агурские водопады в Хостинском районе пересохли. Это является следствием продолжительной жары.

Туристы и местные жители города пытаются справиться с жарой, спасаясь на пляжах, где вода достигла рекордно высоких температур. В ближайшем будущем ожидается продолжение теплой погоды и отсутствие осадков. Метеорологи продолжают наблюдать за прогнозами.