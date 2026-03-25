Гигант внутри женщины: в Бурятии хирурги удалили «чужого» из тела пациентки

В Бурятском республиканском клиническом онкологическом диспансере провели уникальную операцию по удалению у пациентки новообразования, которое по своим размерам сопоставимо с головой взрослого человека. Видеозапись вмешательства была опубликована на официальной странице медучреждения в социальной сети, пишет ТАСС .

Как рассказали медики, у женщины в 2024 году был выявлен рак груди. Во время очередного планового диспансерного приема специалисты обнаружили образование в области малого таза. Проведенная экспресс-биопсия показала, что опухоль носит доброкачественный характер.

Врачи напомнили онкопациентам о важности регулярного прохождения диспансерного наблюдения, которое является обязательным и бесплатным в рамках программы обязательного медицинского страхования. Такой подход позволяет своевременно выявлять рецидивы и предотвращать развитие осложнений.

В онкодиспансере Бурятии трудится около 700 сотрудников, из которых более 120 — врачи. Учреждение оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю онкология как на амбулаторном, так и на стационарном этапах.