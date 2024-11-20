Гимнастки из Ивантеевки вошли в число лучших участников соревнований в Астрахани

Команда гимнасток спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» приняла участие во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Каспийские зори», которые прошли на минувшей неделе в Астрахани, сообщил телеграм-канал спортивного клуба.

В спортивном мероприятии приняли участие более 800 гимнасток, которые прибыли из разных городов России. Был представлен как Приморский край, так и Москва. Спортивный клуб Городского округа Пушкинский достойно представили воспитанницы тренера Ирины Лятиной. Одна из участниц СК «Динамо-Ивантеевка» София Ворст выступила в индивидуальных упражнениях по программе КМС.

Развитию спорта в Подмосковье активно способствовала программа «Спорт — норма жизни», в рамках которой в спортивные учреждения региона доставляют современное оборудование и тренажеры. Подростки считают престижным увлечение спортивной деятельностью. Ребята выбирают различные направления, в которых демонтируют высокие достижения. С каждым годом количество спортсменов увеличивается. Согласно информации пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области, более 240 тысяч учащихся находят время и желание для спортивной деятельности.