Гимнастки из округа Пушкинский успешно завершили спортивный сезон

15 июня в Истринском округе завершился финальный этап серии соревнований по художественной гимнастике «Триумф», прошедший на территории санатория «Амакс».

Спортивный клуб «Динамо-Ивантеевка», благодаря работе тренеров Е.С. Андрющенко и Н.Н. Шамиловой, представил на турнире команду воинов, показавших уверенный уровень подготовки.

Квалификация на финальный этап, летний «Триумф», была получена благодаря успешным выступлениям на «Осеннем Триумфе». В возрастной категории 2016 года рождения Злата Иванченко заняла второе место, продемонстрировав высокий класс.

Фото: [ Спортивный клуб «Динамо-Ивантеевка» ]

Амалия Зиятдинова также отметилась яркими результатами, вошла в число четырех сильнейших гимнасток в упражнении с мячом и завоевала серебряную медаль в упражнении без предмета.

Церемония награждения была проведена известной спортсменкой Дианой Чугунихиной, чемпионкой Игр стран БРИКС, призером чемпионата России и Мастером спорта России международного класса.

Спортивный клуб «Динамо-Ивантеевка» поздравляет тренерский состав, спортсменок и их родителей с завершением спортивного сезона.