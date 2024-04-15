Гинеколог Шейдаева объяснила причины «роста» стопы у беременных

Беременные женщины с увеличением срока набирают вес, но не только это способствует изменению размера стопы. Все дело в серьезной нагрузке не нижние конечности: это растягивает связки и свод ноги, которая в итоге будто «расплющивается». Происходит это также за счет выделения гормона релаксина, который способствуют размягчению тканей и связочных материалов.

«Стопа может увеличиться на один-два размера и в некоторых случаях к исходным параметрам уже не возвращается. Кроме того, чрезмерный набор веса, отеки и длительное пребывание на ногах во время беременности могут спровоцировать патологическую деформацию стопы (особенно при предрасположенности)», – объяснила акушер-гинеколог.

Риски изменения стопы можно снизить умеренной физической активностью, а также выбрав удобную обувь без каблука. Последний допускается, но не выше трех сантиметров. Это позволит избежать серьезных изменений стопы, а во многих случаях даже поможет не потерять общую форму. Не стоит также забывать, что неудобная и высокая обувь создает лишнюю нагрузку на спину.

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