Применение гиперзвуковых ракет «Циркон» в ходе специальной военной операции привлекло внимание не только к характеристикам оружия, но и к его создателям. REGIONS выяснил, в чем особенность мощной разработки, которой могут гордиться отечественные мастера.

Разработка комплекса велась в реутовском Акционерном обществе «ВПК «НПО машиностроения» — предприятии с богатейшей историей, основанном 70 лет назад как ОКБ-52 под руководством академика Владимира Челомея. Именно это конструкторское бюро стало основой для создания значительной части ракетного щита страны.

Значимость разработки заключается в качественном обновлении вооружений. «Циркон», пришедший на смену устаревшим противокорабельным ракетам П-700 «Гранит», обладает скоростью, примерно в девять раз превышающей скорость звука, что кардинально сокращает время подлета к цели и осложняет работу систем противовоздушной обороны. Эти ракеты уже поступили на вооружение нескольких надводных кораблей, а также новых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М».

Исторический контекст предприятия-разработчика подчеркивает преемственность технологий. Под руководством Челомея здесь были созданы крылатые ракеты для флота, ракета-носитель «Протон», орбитальные станции «Алмаз» и другие системы.

«Владимир Николаевич был единственным в мире конструктором, который с блеском разрабатывал крылатые ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты-носители, космические комплексы, системы, аппараты, долговременные орбитальные станции», — отметил нынешний генеральный конструктор АО «ВПК „НПО машиностроения“» Александр Леонов, Герой Труда России.

Сегодня НПО машиностроения продолжает эту традицию, оставаясь одним из ключевых центров оборонно-космической промышленности России. Применение «Циркона» демонстрирует переход от опытных образцов к серийному использованию новейших гиперзвуковых комплексов в реальных оперативных условиях.

