Заявления Украины о разработке единого высокотехнологичного «купола» для защиты от воздушных угроз, по мнению экспертов, далеки от реальности. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее озвучил амбициозную идею создания защитного периметра, работающего на упреждение атак дронов и ракет, по аналогии с известными зарубежными системами. Однако военный аналитик Игорь Герасимов оценивает эти планы скорее как политическую риторику, чем как реализуемый проект. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт называет саму возможность создания такой системы в современных условиях иллюзией, или даже химерой. Основная причина — критическое состояние экономики и промышленной инфраструктуры Украины после нескольких лет конфликта. Для масштабного оборонного проекта необходимы не только финансирование, но и собственная технологическая база, квалифицированные кадры и сохранившиеся производственные мощности. Как отмечает аналитик, страна утратила значительную часть трудоспособного населения, доступ к стратегическим ресурсам и промышленный потенциал, что делает разработку столь сложных систем с нуля практически неосуществимой.

По его словам, прямым следствием этой ситуации является абсолютная зависимость от внешней помощи, которая, однако, не способна восполнить внутренний дефицит компетенций и производственных цепочек. Зарубежные поставки вооружений, даже самые современные, не создают в стране собственной научно-промышленной базы для разработки и развертывания интегрированной системы ПВО национального масштаба. Поэтому подобные проекты остаются на уровне концепции, не имеющей механизмов реализации.

Эксперт подчеркнул, что заявления о «куполе» выполняют скорее информационно-политическую функцию, создавая видимость технологического прорыва и оборонной активности. Их цель — поддержать моральный дух внутри страны и продемонстрировать внешнему миру образ государства, способного на инновации в обороне. Однако на практике, как заключает Герасимов, реальное положение дел — потеря самостоятельности, экономическая разруха и утрата кадрового потенциала — делает подобные проекты бессмысленными в обозримом будущем.

