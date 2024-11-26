ГК «Исток-Аудио» города Фрязино стала участником Форума «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений»

ГК «Исток-Аудио» города Фрязино принял участие в III международном научно-практическом Форуме «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений», который прошел в Москве в период с 21 по 22 ноября.

Группа компаний «Исток-Аудио» активно принимала участие в мероприятии. Форум объединил специалистов для обсуждения развития различных технологий, которые позволяют медикам оказывать квалифицированную помощь раненым. Мероприятие превратилось в площадку, где участники не только дискуссировали и получали новые знания, но и демонстрировали практические умения. Форум способствует активному взаимодействию между военными и гражданскими медицинскими учреждениями.

В рамках Форума прошли сессии и дискуссионные круглые столы. Во время мастер-классов специалисты осваивали знания по нейрохирургии и хирургии, травматологии и офтальмологии, реабилитации и протезированию, челюстно-лицевой хирургии, лучевой диагностике и тактической медицине. Также гости посетили выставку специализированного оборудования, предназначенного для реабилитации и лечения пациентов.

Группу компаний «Исток-Аудио» одновременно представляла два направления. Так, сотрудники компании «Криптомед» рассказали о современном оборудовании. Отдел Реабилитационного оборудования представил аудиовизуальный комплекс. Он помогает пациентам во время психологической, когнитивной и физической нейрореабилитации. В комплексе специалисты также применяют технологии виртуальной реальности с биологической обратной связью «ФЛОУ». Спикеры форума делились успешным опытом применения оборудования компаний. Так, заведующая отделением неврологии и реабилитации Филиала N8 ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко» Минобороны РФ Татьяна Владимировна Базуева, которая специализируется на неврологии, выступила с докладом «О технологиях виртуальной реальности в программах реабилитации военнослужащих с боевой травмой».