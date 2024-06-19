ГК «Вектор» вывела на рынок третью очередь ЖК «Союзный»

Стартовали продажи квартир в новом корпусе жилого комплекса «Союзный» от группы компаний «Вектор». Проект располагается в 15 минутах от МКАД в г. Одинцово по ул. Маковского. В шаговой доступности — станция МЦД-1 «Одинцово». Стоимость квартир на старте продаж начинается от 6,7млн рублей, площади варьируются от 27до 124 кв. м.

В третьей очереди комплекса запроектировано 304 квартиры с потолками высотой 2,8 м, клиентам предлагаются лоты с чистовой отделкой и без нее. А также лоты с торцевыми окнами. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2026 года. Жилой комплекс «Союзный» состоит из семи корпусов комфорт-класса высотой до 25 этажей. Проект строится в 8-м микрорайоне города Одинцово.

«Начало 2024 года показало, что ближнее Подмосковье все также остается привлекательной локацией для покупателей. Клиенты рассматривают покупку недвижимости здесь как для улучшения жилищных условий, так и для инвестиций. Безусловно, именно старт продаж является самым выгодным моментом для покупки квартиры в обоих случаях. На этом этапе реализации в проекте самые низкие цены, и в экспозиции находятся наиболее ликвидные (большие ассортименты) лоты. Ввиду развитой инфраструктуры района, хорошей транспортной доступности и высокого качества строительства мы ожидаем большой интерес к нашему объекту», — сообщила коммерческий директор группы компаний «Вектор», Ковган Софья.

ЖК«Союзный» располагается на участке площадью 5,63 га, благоустройство территории включает в себя озеленение, детские игровые комплексы, спортивную площадку, зоны отдыха и одноименный сквер.На территории проекта запланированы торговый центр, детский сад, крытые отапливаемые паркинги и три автостоянки. Кроме того, внутренняя инфраструктура комплекса будет включать в себя различные магазины, сервисные службы и оздоровительные учреждения на первых этажах жилых домов.

Строительство квартала осуществляется в четыре этапа: 1-я очередь проекта уже сдана в эксплуатацию, 2-я—в конце 2024 года, на строительной площадке 3-й очереди ведутся работы нулевого цикла, 4-я очередь находится на стадии проектирования.

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