Гладков: над Белгородской областью сбили две воздушные цели

Российские боевые расчеты ПВО сбили замеченные в небе над Белгородской областью две воздушные цели. Об этом в соцсетях проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Про его словам, обошлось без пострадавших и повреждений на земле. Инцидент произошел вечером 1 сентября в Корочанском районе области.

«В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты 2 воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать приграничную российскую территорию при помощи БПЛА. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.