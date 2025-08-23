Гладков: в Красной Яруге два человека ранены из-за удара дрона ВСУ по машине

В поселке Красная Яруга Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль. Два мирных жителя получили ранения. Им оказывают помощь, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил баротравму, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, а женщина — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног. Они были доставлены попутным транспортом в Краснояружскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. После этого их планируют перевести в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

«В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У транспортного средства повреждены кузов и остекление», — написал Гладков в своем Телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что в селе Муром Шебекинского округа дроны атаковали два частных дома. В результате разрушены окна, побиты потолки и крыши.

В городе Шебекино беспилотный летательный аппарат взорвался вблизи легкового автомобиля, в результате чего транспортное средство получило повреждения от осколков.

Ранее сообщалось, что в Петербурге после атаки БПЛА повреждены два окна.