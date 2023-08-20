Гладков заявил о 150 боеприпасах ВСУ, выпущенных за сутки по Белгородской области

Как сообщает RT , Вооруженные силы Украины всего за день пустили по региону более 150 разных боевых припасов. В результате этого пострадали местные сооружения.

Стало известно, что украинские бойцы выпустили по Белгородской области партию боевых припасов. На этот раз их оказалось 150 штук. Соответствующей информацией поделился Вячеслав Гладков, занимая должность губернатора региона.

Судя по его словам, из-за обстрела со стороны ВСУ не обошлось без повреждений. Так пострадала линия электропередачи в селе Петровка в Белгородском районе. На одной из ферм, расположенных в Майском сельском поселении, от осколков оказались посечены ворота, фасад, а также крыша.

Ранее, в субботу 19 августа, Гладков уже сообщал о том, что Вооруженные силы Украины выпустили порядка 140 снарядов все по той же Белгородской области.