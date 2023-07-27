Глава Афросоюза признал общую заинтересованность в прекращении украинского конфликта

Ранее он сообщил о том, что на саммите «Россия-Африка» поднимется вопрос, касающийся урегулирования кризиса на Украине.

Об этом сообщает RT, взяв интервью у президента Союза Коморских Островов, а также, одновременно с этим, и председателя Африканского союза, которого зовут Азали Ассумани. Он поделился своим мнение о том, что практически каждый заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине подошел к своему логическому завершению.

По словам Ассумани, Россия – партнер для Африки. И этот народ обеспокоен всеобщей проблемой, связанной с Украиной. К слову, он также уточнил, что африканские страны поддерживают партнерство и с другими государствами. Например, такими, как Китай, Соединенные Штаты и т.д.