Глава Афросоюза заявил, что на саммите поднимется обсуждение кризиса на Украине

Также он отметил тот факт, что подобный вопрос мог бы обсуждаться, находясь обе стороны в любой другой точке мира.

Об этом сообщает RT, взяв интервью у Азали Ассумани. Он является президентом Союза Коморских Островов, а также занимает должность председателя Африканского союза. По его словам, саммит «Россия-Африка» – это прекрасная возможность для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг украинского государства.

В любом случае, был получен утвердительный ответ касательно данного вопроса. Тем более, что он, так или иначе, касается Российской Федерации.

Азали Ассумани посчитал нужным упомянуть, как Россия оказывала поддержку африканцам в трудные для них времена, когда те испытывали серьезные проблемы.