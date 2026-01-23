Глава Балашихи провел «выездную администрацию» в Академии РВСН имени Петра Великого

Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу в формате «выездной администрации» в Академии РВСН имени Петра Великого 22 января. В мероприятии также приняли участие представители структурных подразделений администрации округа.

В рамках встречи Сергей Юров рассказал о ключевых планах развития социальной инфраструктуры, транспорта, благоустройства, образования, культуры и спорта Балашихи. Глава округа и начальники профильных управлений подробно ответили на вопросы, которые волнуют военнослужащих, преподавателей и членов их семей.

«Формат живого диалога всегда дает самый точный срез задач: где нужно ускориться, что скорректировать, на что обратить особое внимание в ближайшее время. Все обращения взяли в работу», – отметил Сергей Юров.

В Балашихе регулярно проводят встречи с жителями в формате выездной администрации в различных районах города. Это позволяет руководству города оперативно реагировать на запросы жителей. Самые волнующие вопросы в рамках мероприятия чаще всего касаются дорог и транспорта, медицины, спорта, ЖКХ, благоустройства, образования и культуры.