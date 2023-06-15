Глава Чечни Кадыров заявил, что Марьинка в ДНР скоро будет освобождена

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление об освобождении Марьинки, что в ДНР. Сообщение политика было опубликовано в соцсетях 15 июня.

По словам Кадырова, освобождение Марьинки контролируют бойцы «Ахмата», и в ближайшем времени город уже будет освобожден. И это – несмотря на распространяющиеся по интернету слухи о том, что бойцы «Ахмата» якобы покинули город и были переброшены в Белгород, которые старательно и целенаправленно распускают украинцы.

В своем канале политик также отметил, что, как только Марьинка будет освобождена, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, а Авдеевка будет постепенно окружаться.