Глава Чехова передал землякам на СВО очередную гуманитарную помощь

Чеховским бойцам, находящимся в зоне спецоперации, собрали большую партию груза. В него включили кабели, необходимые подручные инструменты, а также современную высокотехнологичную технику, такую как дроны и защиту от беспилотников. Также в посылке из округа укомплектованные рюкзаки и адресные посылки от родных, которые напомнят о доме.

Как отметил Михаил Собакин, груз всегда стараются доставить лично в подразделение. Уже давно глава округа взаимодействует с «Узбеком» и его подразделением, где службу проходят бойцы Чехова. Благодаря общим усилиям не раз удалось доставлять гуманитарную помощь. Помогают с этим все бойцы подразделения, каждый из которых прошел свой боевой путь.

Например, «Мотор» прошел военную подготовку, в том числе и на полигоне, а сейчас вместе с земляками участвует в наступательных миссиях и не позволяет противнику продвинуться в ключевых местах, откуда ведется ежедневный обстрел Белгорода.

Дивизия с чеховскими ребятами может гордиться военными успехами. Они повлияли на исход важных боевых операций, помогли освободить Котляровку, Кисловку и Ивановку. В Чехове продолжат активно поддерживать земляков на СВО и их семьи, тем самым приближая Победу.