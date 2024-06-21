Глава Чехова посетил военные сборы кадетских отрядов в округе

Глава г.о. Чехов Михаил Собакин посетил территории фермерского хозяйства, где стартовали военные сборы кадетов округа. Ребят ждет насыщенное время, где они получат полезный опыт.

На сборах участвуют два класса из третьей и Любучанской школ. Кадетам предстоит проверить свою подготовку и научиться чему-то новому. Как отметил Михаил Собакин, условия приближены к игре «Зарница», которая традиционно проверяет участников на ключевые военные навыки. Молодые люди пробегают полосу препятствий, осуществляют разборку-сборку оружия, метают гранаты, стреляют по мишеням и многое другое.

На время сборов ребята живут в полевых условиях: спят в палатках, готовят на костре, проходят спортивные испытания на свежем воздухе. Все это позволит в очередной раз подготовить молодых кадетов, проверить их выносливость и силу духа. Для юнармейцев Любучанской школы это не первый опыт. Они участвовали в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»: команда стала победителем в своей возрастной категории.

На сборах у кадетов есть свободное время. Его занимают отдыхом, мастер-классами по сыроварению и конными прогулками от местного фермера.

«Для детей участие в таком мероприятии — это прекрасная возможность не только провести время с пользой, но еще и познакомиться с деятельностью фермерского хозяйства. Увидеть и попробовать продукцию, которая здесь производится, самим поучаствовать в приготовлении», — отметил Михаил Собакин.

Глава муниципалитета выразил благодарность фермеру и депутату Константину Коваленко, а также пожелал успехов кадетам.