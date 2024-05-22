Глава Чехова разъяснил председателям СНТ изменения в расчете объема твердых коммунальных отходов

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел встречу с председателями СНТ с целью обсуждения изменений в расчете объема твердых коммунальных отходов для договоров на вывоз.

Данный вопрос занял приоритетное место в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами регионального правительства и главами округов.

«На контроль взят вопрос перехода всех СНТ на новые условия договора с региональным оператором, а именно с заявочного характера на нормативный», — сообщил Михаил Собакин.

Некоторые СНТ относятся к вывозу отходов со своих территорий недобросовестно. С целью контроля их деятельности был введен соответствующий норматив. Проблема заключается в том, что не все товарищества оформляют заявки на вывоз мусора. Представители СТН находят альтернативный для них способ, применение которого недопустимо. Они выбрасывают мусор на муниципальные площадки. Рост объема мусора провоцирует проблемы с его утилизацией.

Численность городского округа Чехов составляет 140 тысяч жителей. Объем мусора особенно увеличивается в летние сезоны, потому что количество проживающих людей в округе возрастает примерно в четыре раза.

«Для упрощения оплаты норматив был разделен на месячные платежи в размере 125 рублей. Целью этого изменения является предотвращение вывоза мусора на территорию муниципалитета», — отметил Глава Чехова.

Глава округа с целью обеспечения эффективного управления отходами во время встречи с председателями СНТ разъяснил все вопросы, которые касаются принятых изменений. Недопонимание между представителями садово-огороднических товариществ должно быть устранено.