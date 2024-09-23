Глава Фрязинского округа встретился с гендиректором НТО «ИРЭ-Полюс»

Дмитрий Воробьев провел встречу с главой крупнейшего предприятия по производству волоконных лазеров в России Николаем Евтихиевым. Они обсудили дальнейшие перспективы развития компании.

Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс» основано еще в 1991 году российским ученым-физиком Валентином Гапонцевым. Сейчас оно является лидером мировой лазерной индустрии с уникальной технологической платформой, обладает высоким потенциалом и удерживает ведущие позиции среди телекоммуникационного оборудования, лазерных медицинских урологических аппаратов и промышленных лазеров.

Компания занимает до 40% рынка флебологии и хирургических лазерных устройств в России, а также до 80% доли рынка урологии. Главная производственная площадка НТО «ИРЭ-Полюс», где в настоящее время трудятся свыше тысячи сотрудников, расположена во Фрязино. Именно поэтому значительную часть работников здесь составляют местные жители.

Одним из перспективных векторов развития научно-технического объединения «ИРЭ-Полюс» является создание телекоммуникационного оборудования, которое ориентировано на быстрорастущий сегмент мобильной связи. Значимым и инновационным шагом в эволюции компании стало сотрудничество НТО «ИРЭ-Полюс» с ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), которая является ведущим российским поставщиком решений и услуг в сфере цифровой трансформации и информационной безопасности.

Как сообщил генеральный директор НТО «ИРЭ-Полюс» Николай Евтихиев, интеграция с Softline открывает перед компанией новые перспективы. Благодаря этому сотрудничеству, компания сможет значительно увеличить продажи. Уже разработан план по совместному развитию продуктовой линейки, в котором будут использованы технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Вступив в ГК Softline, научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс» сможет ускорить разработку медицинских технологий. Многолетний опыт компании в области экспортных продаж и работы на внешних рынках станет мощным инструментом для продвижения за рубежом, о чем заявил Глава Округа Фрязино Дмитрий Воробьев.