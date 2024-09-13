Глава Г.о. Пушкинский посетил коммунальные объекты в поселке Зеленоградский

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами и сотрудниками филиала МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» посетил три коммунальных объекта в поселке Зеленоградский».

Глава муниципалитета отметил, что был проведен осмотр КНС №22 и КНС №23, а также очистных сооружений. Работа объектов создает неудобства как для жителей, которые подключены к ним, так и для Администрации. Причина — множественные проблемы, связанные с работой объектов, взаимодействия их с ресурсосберегающими организациями и благоустройство прилегающих к КНС территорий.

Глава отметил, что водоотведение и водоснабжение поселка Зеленоградский обеспечивают одновременно муниципальные и частные компании, в чем и заключается сложность решения некоторых проблем. Администрация Городского округа Пушкинский решает вопрос, чтобы жители получали качественные услуги.

«По итогам мероприятий мы обязательно сформируем планы на предстоящий 2025 год для того, чтобы стратегически учитывать интересы обеспечения на территории качественного предоставления услуг по водоотведению в первую очередь», — отметил глава муниципалитета Максим Валерьевич.

Ранее для улучшения ситуации в поселке был построен новый водозаборный узел, который полноценно работает. Администрации предстоит решить ряд вопросов: выполнять проектирование, согласовывать проектное решение с контролирующими ведомствами. Посещение объектов играет важную роль в понимании, какие из них являются стратегическими, и что необходимо улучшать в первую очередь.