Глава городского круга Серпухов вручил паспорта 13 юным жителям муниципалитета

Для тринадцати юных жителей Серпухова День государственного флага России стал двойным праздником.

22 августа они получили свои первые паспорта. А вручили им главный документ глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, депутат Мособлдумы Татьяна Карбузова и депутат муниципального Совета Юрий Бородачев, а также благочинный Серпуховского церковного округа иерей Игорь Чабан.

«В этот день мы решили наших отличившихся молодых серпуховичей поздравить и вручить им главный документ Российской Федерации – паспорт. Я сердечно поздравляю вас. Желаю крепкого здоровья, хорошо учиться. Пускай все ваши мечты и надежды обязательно сбудутся», - отметил Сергей Никитенко.

Вместе с документами ребята получили подарки и благодарственные письма за активную жизненную позицию. И, конечно, каждому вручили небольшие триколоры. Также ребят поздравили активисты Школы вожатых ярким и динамичным флешмобом.