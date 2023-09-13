Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял участие в праздновании Дня Урожая

Здесь собрались жители и гости города отметить Праздник Урожая. Встречала прибывающих гостей Галина Кузьменко. В прекрасном народном костюме, она лично провожала каждого к столу.

А на столах – красота в чистом виде! И хрустящие огурцы, и яркие, нарядные помидоры и ровная картошечка, а также другие дары осени. Все плоды, овощи и травы выращены заботливыми руками каширян золотого и серебряного возрастов.

Для жителей округа это не только традиционный Праздник сбора урожая, но и повод встретиться, обсудить рабочие вопросы. В мероприятии принял участие Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

«Отрадно видеть изобилие даров природы, выращенных с особой любовью и вниманием нашими уважаемыми ветеранами. Каждый из Вас, отдавая частичку тепла, уверен, что земля обязательно вернет все сторицей. И разнообразие овощей, фруктов и ягод – наглядное тому подтверждение», - подчеркнул глава муниципалитета.

Для гостей выступил ансамбль «Родные просторы», а также другие артисты.